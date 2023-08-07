Take notes 📝 from @StephenCurry30 : STOP BEGGING FOR THE 🏀 pic.twitter.com/edbiTZK1yY



— Under Armour Basketball (@UAbasketball) August 6, 2023

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, basketboldaki "en aciz hareketi" açıkladı.Under Armour Basketball tarafından yakın zamanda Twitter'da yayınlanan bir videoda Curry, bir grup genç kız basketbolcuya bilgilerini ve uzmanlığını aktarma fırsatı buldu.Warriors yıldızı sahada sürekli aktif olmanın, hareket etmenin ve pas için fırsat kollamanın önemini vurguladı ve oyuncuların yapabileceği en kötü şeyin hareketsiz durup top için "yalvarmak" olduğunun altını çizdi:Curry'nin topsuz alandaki hareketi, skorer kimliğinin yıllardır önemli bir parçası olmuştu ve bu sayede geçtiğimiz sezonu 29.4 sayı ortalamasıyla kapatmıştı.