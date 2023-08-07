Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, basketboldaki "en aciz hareketi" açıkladı.
Under Armour Basketball tarafından yakın zamanda Twitter'da yayınlanan bir videoda Curry, bir grup genç kız basketbolcuya bilgilerini ve uzmanlığını aktarma fırsatı buldu.
Warriors yıldızı sahada sürekli aktif olmanın, hareket etmenin ve pas için fırsat kollamanın önemini vurguladı ve oyuncuların yapabileceği en kötü şeyin hareketsiz durup top için "yalvarmak" olduğunun altını çizdi:
"Konuyu toparlamaya çalışacağım ama adam değiştirip sahada dolaştığınız sırada, şunu hiç yapmamanız gerekiyor (Ellerini kaldırıp top bekleme hareketi). Pas almadığınız zaman üçlük çizgisi dışına çıkıp bu şekilde top için yalvarmamanız lazım. Sahada nerede olduğunuz hiç önemli değil. Bunu asla yapmayın.
Yapacağınız başka her şey doğrudur. Perdeleme, önden kat etme, arkadan kat etme, toptan uzakta bekleme gibi. Ama bu olmaz. Basketboldaki en aciz hareket budur."
Curry'nin topsuz alandaki hareketi, skorer kimliğinin yıllardır önemli bir parçası olmuştu ve bu sayede geçtiğimiz sezonu 29.4 sayı ortalamasıyla kapatmıştı.
Under Armour Basketball tarafından yakın zamanda Twitter'da yayınlanan bir videoda Curry, bir grup genç kız basketbolcuya bilgilerini ve uzmanlığını aktarma fırsatı buldu.
Warriors yıldızı sahada sürekli aktif olmanın, hareket etmenin ve pas için fırsat kollamanın önemini vurguladı ve oyuncuların yapabileceği en kötü şeyin hareketsiz durup top için "yalvarmak" olduğunun altını çizdi:
"Konuyu toparlamaya çalışacağım ama adam değiştirip sahada dolaştığınız sırada, şunu hiç yapmamanız gerekiyor (Ellerini kaldırıp top bekleme hareketi). Pas almadığınız zaman üçlük çizgisi dışına çıkıp bu şekilde top için yalvarmamanız lazım. Sahada nerede olduğunuz hiç önemli değil. Bunu asla yapmayın.
Yapacağınız başka her şey doğrudur. Perdeleme, önden kat etme, arkadan kat etme, toptan uzakta bekleme gibi. Ama bu olmaz. Basketboldaki en aciz hareket budur."
Curry'nin topsuz alandaki hareketi, skorer kimliğinin yıllardır önemli bir parçası olmuştu ve bu sayede geçtiğimiz sezonu 29.4 sayı ortalamasıyla kapatmıştı.
Take notes 📝 from @StephenCurry30 : STOP BEGGING FOR THE 🏀 pic.twitter.com/edbiTZK1yY
— Under Armour Basketball (@UAbasketball) August 6, 2023