Curry: "Wiseman, önem taşıyan maçların bir parçası olabilir"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, çaylak James Wiseman'ın önümüzdeki sezon bu takımda hemen bir rol alabileceğine inandığını belirtti.



Curry, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Kendisi ikinci sıradan seçildiği için, geçmiş yıllarda ikinci sıradan seçilenlerle karşılaştırılıyor ve bu nedenle beklentiler yüksek. Bu karşılaştırmalar, ortalaması ne olursa olsun veya kaç dakika oynarsa oynasın kaçınamayacağı bir şey. Ama kesinlikle ekibe katkıda bulunacaktır ve umarım bu yıl kendisini, daha iyi bir basketbol takımı haline gelmemiz için kullanabiliriz.



Onun için başarının, birçok farklı şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. Ve bu sadece istatistik bazlı değil, kazanmamıza yardımcı olacak anlamlı ve önem taşıyan basketbol maçlarının bir parçası olmasıyla da ölçülebilir."



Warriors, Memphis çıkışlı oyuncuyu, bu yılki Draft'ın 2'nci sırasından seçmişti. Wiseman'ın Golden State'in frontcourt rotasyonuna çember savunuculuğu ve oldukça ihtiyaç duyulan atletizm sağlaması bekleniyor.



"BİZE HEMEN YARDIMCI OLABİLİR"



Warriors başantrenörü Steve Kerr, Wiseman'ın neler yapabileceğini görmekten heyecan duysa da, genç oyuncu önceki sadece üç kolej maçı oynadığından ötürü, taraftarları beklentilerini hafifletmeleri konusunda uyardı:



"James'in atletik olarak potansiyeli o kadar dramatik ki, o denli atletik ve dinamik olduğu için, anında devreye girip bize yardım etme şansı olacağını hayal ediyorum. Ama öğrenecek çok şey var ve bir Yaz Ligi'nde tecrübe kazanma ve çalışma şansı da bulamadı. Her açıdan yakalayacak çok şey var."



Wiseman, NCAA'de geçirdiği kısa sürede 19.7 sayı, 10.7 ribaund ve 3.0 blok ortalamaları yakalamıştı.



