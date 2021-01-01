Curry, Warriors'ın şampiyonluk şansı konusunda kötümser değil

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın şampiyonluk şansı hakkında konuştu.



Warriors şu anda 11-10 derecesiyle, Batı Konferansı'nda 9'uncu sırada yer alıyor ve playofflara en alt sıradan girme şansını halen elinde bulunduruyor.



Steph, NFL'de The Tampa Bay Buccaneers'ın Konferans şampiyonluğunu kazanarak 43 yaşındaki Tom Brady'ye bir başka Super Bowl'da daha oynama fırsatı vermesi üzerinden, kendi takımı için benzetmeli bir açıklama yaptı.



Şu anda neredeyse 33 yaşında olan Curry, şampiyonluk şansının sona erdiğine inanmanın oldukça kötümser bir zihniyet olduğunu belirtti:



"Gerçekçi olmanız gerek. Yani şu anda Tampa Bay Bucs quarterback'i olmadığınız sürece, zirvede olduğunuz zaman ile sahada kendinizden en iyi şekilde yararlanmanız gereken zaman arasında ince bir çizgi oluyor."



"HEMEN KAZANMA HAMLELERİ, DEĞİŞKENDİR"



Steph ayrıca, "hemen kazanma" stratejisini benimsemiş olarak, bu yolda maaş sınırlarını ve gelecekteki Draft haklarını feda eden tüm NBA takımlarına atıfta bulunduğu düşünülen bir ifadede de bulundu:



"Hemen kazanmaya yönelik hamlelerin ne anlama geldiğine dair herkesin farklı bir düşüncesi var. Neyin işe yarayacağının garantisi yoktur. Bu, tüm organizasyonda herkesin işini yapması meselesidir. Bu gerçeğin farkında olarak, aynı zamanda ortaya çıkabilecek daha büyük gündem durumlarına yönelik de hareket etmeniz gerekiyor.



Lakin her şeye rağmen benim işim, takımımızı bu yıl olmamız gereken yere nasıl getireceğimizi çözmek, playofflarda en iyi sıralamayı yakalamak ve ne olacağını görmektir."



