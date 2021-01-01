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Curry: "Warriors kültürünü devam ettirmek, bana düşüyor"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Warriors'ta kalma kararı vermenin kendisi için neden çok kolay olduğunu anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Warriors'ta kalma kararı vermenin kendisi için neden çok kolay olduğunu anlattı.

Curry, yakın zamanda takımla dört yıllığı 215 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzaladı. Ancak, geçtiğimiz yıl üç yıllık bir anlaşmayı reddettiğinde, birçok NBA analisti, yıldız oyuncunun dördüncü NBA şampiyonluğunu kazanmak için daha iyi bir kadroya katılmak isteyebileceği fikrini ortaya sunmuştu.

Yakın zamandaki bir röportajda Steph, yeni kontratıyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Öncelik verdiğiniz şeyler, kariyerinize nasıl devam etmek istediğiniz ve asıl değer taşıyan şeyler oluyor. Bunun gerçekten tanımlanması biraz zaman alıyor. En azından benim için, başka bir yerde oynamakla ilgili tüm diğer fanteziler, hangi takımda olursa olsun, burada inşa ettiğimiz kültürü düşündüğüm zaman ihtimal dışı kalıyor. Yani buradaki kültürü sürdürmek, bana düşüyor."


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