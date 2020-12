Curry: "Warriors formasıyla 40'ıma kadar oynamak isterim!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors forması ile 40 yaşına kadar oynamak istediğini söyledi.



Curry, ekiple sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin başladığını ve kendisinin bunun için "tamamen kararlı" olduğunu belirtti.



İki kez MVP ödülü kazanmış olan yıldız oyuncu, James Harden'ın Houston Rockets'tan 228 milyon dolarlık bir uzatma kontratı ile rekor rakama ulaşmasına kadar, Temmuz 2017'de beş yıllığı 201 milyon dolarlık, şimdiye kadarki en yüklü miktarlı olan sözleşmeyi imzalamıştı.



"Şu anda her şey değerlendirme sürecinde. Aslında olayları biraz oluruna bırakıyoruz. Bulunduğumuz nokta bu."



32 yaşındaki yıldız, antrenman kampının ilk gününün ardından muhabirlerle yaptığı Zoom görüşmesinde, tıpkı babası Dell'in yaptığı gibi, ligde her zaman en az 16 yıl oynamayı hedeflediğini açıkladı:



"Her zaman hedefim buydu. Şimdi daha çok vücudumu dinliyorum. Kim bilebilir. Geleceği tahmin edemezsiniz. Ben hep olmak istediğim seviyede oynayabildiğim sürece, oynamaya devam etmek istediğimi her zaman söylemişimdir ve umuyorum ki kendi şartlarıma göre bitirdiğim o konumda olabilirim. Bunun anlamı ne olursa olsun, umarım bu 40 yaşıma daha yakındır."



"BÖYLE BİR KULÜP, SEÇKİN ADAMLARIN KULÜBÜ"



Curry, sol eli kırık olduğu için beş maçla sınırlı kaldığı kısaltılmış 2019-20 sezonunu NBA'in en kötü derecesiyle (15-50) tamamlayan Warriors'ın, bu ölü sezonda şampiyonluk için yarışmak adına ortaya koyduklarını beğendiğini açıkladı.



NBA Finallerine beş kez art arda çıktıktan sonra bunu görmek zor olsa da, her sezonu kazanma görevini bir zorunluluk olarak gören Steph, "Bunun bir parçası olmak istiyorum" şeklinde konuştu:



"Elimden geldiğince aynı formayı giyebilmek, kesinlikle büyük bir hedef. Aynı organizasyonla oynamış olan, başarılı olan ve bu bakımdan büyüklüğe ulaşan adamların bulunduğu kulüp, oldukça seçkin bir konumda.



Bu harika bir başarı olurdu ve doğrusu, bu hakkında açıkça konuştuğum ve kararlı olduğum bir şey. Ama bu, aynı zamanda sahada daha yapılacak çok şey olduğu ve bunları hızlıca ileri saramayacağım anlamına da geliyor. Bulunduğum anın, önümüzde olan zorlukların ve bir oyuncu olarak başarmam gereken şeylerin tadını çıkarmalıyım."



"AYESHA'NIN TEPKİSİ HEP AYNI"



Steph, eşi Ayesha'ya 40 yaşına kadar oynamak istediğini söylediğinde, tepkisinin ne olabileceğini de şu şekilde açıkladı:



"Elbette bu tarz bir hedefim var. Ne zaman 40'ıma kadar oynamak istediğimi söylesem, kesinlikle bana şöyle bir bakıyor."



Curry, bu sezon 43 milyon dolar kazanacaktı, fakat maaşının koronavirüs salgınından ötürü etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca 2021-22 sezonunda da 45.8 milyon dolarlık bir maaşı bulunuyor.