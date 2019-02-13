Curry, Wade'e: "Bırakmak istediğine emin misin?"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece Dwyane Wade'in ORACLE Arena'ya son kez gelişi sonrası, kendisine "Bırakmak istediğine emin misin?" diye sorduğunu söyledi.
Wade bu sezon yaptığı veda turunda her zaman görüldüğü gibi, rakip takımdan bir oyuncu ile forma alışverişinde bulundu. Bu sefer, o oyuncu Curry oldu.
Curry şu ifadeleri kullandı: "Yapabilecek halen daha çok şeyi var gibi görünüyor. Maçtan sonra ona söylediğim şey buydu. 'Emin misin?' dedim. 'Ailen ve saha dışındaki diğer şeylerle uğraştığını biliyorum. Birkaç yılın daha olmadığına emin misin?'. Tabii, tüm arenalara son bir kez daha gittiğinde, kesinlikle farklı bir enerji oluyor." "Gittiği her yerde, televizyonda da görüyorsunuz. Topu aldığı zaman farklı bir enerjisi var. Kariyeri boyunca oyun için ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Ligde hangi takımı desteklediğiniz önemli değil, tüm kariyeri boyunca yapabildiklerine saygı duyarsınız. Performans açısından çok parlak bir gece değildi, ama oldukça etkili oyunları vardı."
Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Wade, arenada kariyerinden yer alan bazı anların bulunduğu bir video oynadıktan sonra, ORACLE Arena kalabalığından hoş bir alkış aldı. Wade, bunun karşılığında kalabalığa teşekkür edasıyla el salladı.