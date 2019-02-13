Curry, Wade'e: "Bırakmak istediğine emin misin?"

İLGİLİ VİDEO

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece Dwyane Wade'in ORACLE Arena'ya son kez gelişi sonrası, kendisine "Bırakmak istediğine emin misin?" diye sorduğunu söyledi.Wade bu sezon yaptığı veda turunda her zaman görüldüğü gibi, rakip takımdan bir oyuncu ile forma alışverişinde bulundu. Bu sefer, o oyuncu Curry oldu.Curry şu ifadeleri kullandı:Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Wade, arenada kariyerinden yer alan bazı anların bulunduğu bir video oynadıktan sonra, ORACLE Arena kalabalığından hoş bir alkış aldı. Wade, bunun karşılığında kalabalığa teşekkür edasıyla el salladı.