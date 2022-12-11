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Curry ve Klay çıldırdı; Warriors, Celtics'i yıktı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Golden State Warriors'ın, Boston Celtics'i devirdiği maçta Stephen Curry ve Klay Thompson'ın performansları dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
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Curry ve Klay çıldırdı; Warriors, Celtics'i yıktı
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11 Aralık 2022 10:18
NBA'de gecenin maçları tamamlandı ve merakla beklenen Golden State Warriors-Boston Celtics maçının da sonucu belli oldu.

Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Golden State Warriors 123-107 kazanırken "Splash Brothers" lakaplı Stephen Curry ve Klay Thompson galibiyette kilit rol oynadı. Curry, karşılaşmayı 32 sayı 6 ribaunt 7 asist ile tamamlarken, Klay Thompson 34 sayı 5 ribaunt 2 asistlik katkı sağladı. Boston Celtics'de ise Jaylen Brown'ın 31 sayı 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

CEDİ OSMAN NE YAPTI?

NBA'deki milli basketbolculardan Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup ettiği karşılaşmadan 8 sayı 5 ribaunt 1 asist ile oynadı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde;

Miami Heat 111-115 San Antonio Spurs
Indiana Pacers 133-136 Brooklyn Nets
Washington Wizards 107-114 Los Angeles Clippers
Chicago Bulls 144-115 Dallas Mavericks
Denver Nuggets 115-110 Utah Jazz
Portland Trail Blazers 124-118 Minnesota Timberwolves

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