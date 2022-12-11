Curry ve Klay çıldırdı; Warriors, Celtics'i yıktı

NBA'de gecenin maçları tamamlandı ve merakla beklenen Golden State Warriors-Boston Celtics maçının da sonucu belli oldu.



Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Golden State Warriors 123-107 kazanırken "Splash Brothers" lakaplı Stephen Curry ve Klay Thompson galibiyette kilit rol oynadı. Curry, karşılaşmayı 32 sayı 6 ribaunt 7 asist ile tamamlarken, Klay Thompson 34 sayı 5 ribaunt 2 asistlik katkı sağladı. Boston Celtics'de ise Jaylen Brown'ın 31 sayı 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



CEDİ OSMAN NE YAPTI?



NBA'deki milli basketbolculardan Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup ettiği karşılaşmadan 8 sayı 5 ribaunt 1 asist ile oynadı.



NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde;



Miami Heat 111-115 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 133-136 Brooklyn Nets

Washington Wizards 107-114 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 144-115 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 115-110 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 124-118 Minnesota Timberwolves





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