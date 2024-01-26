NBA, All-Star Hafta Sonu'nda Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ile WNBA takımı NY Liberty'nin yıldızı Sabrina Ionescu arasında bir Üç Sayı Yarışması planladı.



The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Indianapolis'te düzenlenecek olan All-Star Hafta Sonu'nda Curry ve Ionescu arasında bir üç sayı yarışması düzenlemeyi planlıyor:



"Kaynaklar, Indianapolis'teki NBA All-Star Hafta Sonu'nda Golden State'ten Stephen Curry ile WNBA'den NY Liberty yıldızı Sabrina Ionescu arasında heyecan verici bir üç sayı yarışması planlandığını bildirdi."



Geçtiğimiz yıl Ionescu, WNBA'in All-Star Hafta Sonu'ndaki üç sayı yarışmasında tarih yazmış, olası 40 üzerinden 37 puan alarak NBA ve WNBA'in üç sayı yarışmasında en çok sayı rekorunu kırmıştı.



Ionescu, yarışmanın bir noktasında art arda 20 atışında isabet bularak tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Önceki puan rekoru 31 puanla Curry (2021) ve Tyrese Haliburton'a (2023) aitti.



Mevzubahis tarihi gecenin ardından Curry, aralarında kimin daha iyi şutör olacağını kesin olarak belirlemek için Ionescu'yu üç sayı yarışmasına davet etmişti.



