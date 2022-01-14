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Curry ve Durant, All-Star oylarında halen liderler!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Durant, All-Star taraftar oylaması sonuçlarının ikinci ayağında zirvedeki yerlerini korudular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Durant, All-Star taraftar oylaması sonuçlarının ikinci ayağında zirvedeki yerlerini korudular.

NBA, All-Star Maçında ilk beş başlayacaklar için taraftar oylamasının ikinci ayağını paylaştı.

Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Brooklyn Nets'ten Kevin Durant ile birlikte 4 milyondan fazla oy alan üç oyuncu arasında bulunan Curry, tüm oyuncular arasında ise en çok oy alan isim olmayı sürdürdü.

İlk beşi tamamlayan diğer iki oyuncu Milwaukee Bucks'tan MVP'si Giannis Antetokounmpo ve Denver Nuggets'ın son MVP'si Nikola Jokic oldu. Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan ise, Doğu Konferansı guardları arasında ilk sırada yer alırken, genel sıralamada 6. sıraya oturdu.

Oylamada ilk 10 sıra ise şu şekilde:

Stephen Curry - 4,463,426
LeBron James - 4,386,392
Kevin Durant - 4,088,334
Giannis Antetokounmpo - 3,808,458
Nikola Jokic - 3,016,380
DeMar DeRozan - 2,973,854
Joel Embiid - 2,357,404
Andrew Wiggins - 1,829,733
Paul George - 1,773,447
Ja Morant - 1,633,313




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