Curry ve Durant, All-Star oylarında halen liderler!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Durant, All-Star taraftar oylaması sonuçlarının ikinci ayağında zirvedeki yerlerini korudular.NBA, All-Star Maçında ilk beş başlayacaklar için taraftar oylamasının ikinci ayağını paylaştı.Los Angeles Lakers'tanve Brooklyn Nets'tenile birlikte 4 milyondan fazla oy alan üç oyuncu arasında bulunan Curry, tüm oyuncular arasında ise en çok oy alan isim olmayı sürdürdü.İlk beşi tamamlayan diğer iki oyuncu Milwaukee Bucks'tan MVP'sive Denver Nuggets'ın son MVP'sioldu. Chicago Bulls yıldızıise, Doğu Konferansı guardları arasında ilk sırada yer alırken, genel sıralamada 6. sıraya oturdu.Oylamada ilk 10 sıra ise şu şekilde:4,463,4264,386,3924,088,3343,808,4583,016,3802,973,8542,357,4041,829,7331,773,4471,633,313