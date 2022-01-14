Curry ve Durant, All-Star oylarında halen liderler!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Durant, All-Star taraftar oylaması sonuçlarının ikinci ayağında zirvedeki yerlerini korudular.
NBA, All-Star Maçında ilk beş başlayacaklar için taraftar oylamasının ikinci ayağını paylaştı.
Los Angeles Lakers'tan LeBron James
ve Brooklyn Nets'ten Kevin Durant
ile birlikte 4 milyondan fazla oy alan üç oyuncu arasında bulunan Curry, tüm oyuncular arasında ise en çok oy alan isim olmayı sürdürdü.
İlk beşi tamamlayan diğer iki oyuncu Milwaukee Bucks'tan MVP'si Giannis Antetokounmpo
ve Denver Nuggets'ın son MVP'si Nikola Jokic
oldu. Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan
ise, Doğu Konferansı guardları arasında ilk sırada yer alırken, genel sıralamada 6. sıraya oturdu.
Oylamada ilk 10 sıra ise şu şekilde: Stephen Curry -
4,463,426LeBron James -
4,386,392Kevin Durant -
4,088,334Giannis Antetokounmpo -
3,808,458Nikola Jokic -
3,016,380DeMar DeRozan -
2,973,854Joel Embiid -
2,357,404Andrew Wiggins -
1,829,733Paul George -
1,773,447Ja Morant -
1,633,313