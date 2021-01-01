Curry ve Draymond, NBA'in yeni faul kurallarını çok sevdiler!

Golden State Warriors yıldızları Draymond Green ve Stephen Curry, NBA'in bu sezon yeni faul kurallarıyla daha iyi olduğu konusunda hemfikir.



Green, hücum oyuncularının savunma oyuncularıyla temas kurmak için çaba sarf etmelerini izlemenin, kendisi için basketbolun verdiği zevki bir nebze azalttığını, ancak artık kural değişiklikleri sayesinde tekrar oyundan keyif aldığını açıkladı:



"Bütün o saçma sapan düdükler olmadan bir basketbol maçı izlemenin ne kadar tatmin edici olduğunu da söyleyebilir miyim? İnsanlar sürekli hile yapıp faul alıyorlardı. Bu yıl basketbol izlemekten gerçekten zevk alıyorum.



NBA'i izlemeyi biraz bırakmıştım çünkü birçok kişi hakemleri sürekli aldatıp serbest atış kazanıyorlardı. Bence böyle harika oldu. Bundan bahsetmezsem olmazdı."



Draymond, oyunun bu sezon "daha akıcı" olduğunu da sözlerine ekledi::



"Ve bence daha da iyi bir basketbol izliyoruz. 147-139 gibi skorlar olmuyor. Bu yüzden NBA'i tebrik ederim. Bunu görmek harikaydı."



"BASKETBOL İÇİN HARİKA OLDU"



Curry, kural değişiklikleri konusunda Green ile anlaştı ve "oyun için harika" olarak nitelendirdi:



"Açıkçası izlemesi çok daha güzel. İşime yaradığında o kuralları severdim gerçi. Bu sezon ilk hazırlık maçında o şekilde bir faul almaya çalışmıştım. Bu dürtüden kurtulmak ve başka seçeneklere bakmak gerekiyor. Basketbol için harika oldu.



Ligdeki maçları izlediğimde, çoğunlukla eskiden normalde çalınacak 10 düdüğün 9'u aynı şekilde çalınmıyor. Belirsiz olan ve ileride daha istikrarlı hale gelecekleri bir alan da var, ancak basketbol için harika ve birçok hayranın da çok hoşuna gittiğini biliyorum. Savunma oyuncuları da bu kuralları çok sevdiler. Ben kariyerim boyunca sayı bulmaya odaklandığım için, benim açımdan çok büyük bir adaptasyon olmayacak, ama çok sevdim."



