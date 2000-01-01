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Curry ve CP3, ünlü crossover'ı tartıştı: "Zaten savunma yapmıyorum"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, ünlü 2015 crossover'ını tartıştı.

Haber; Sporx.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, ünlü 2015 crossover'ını tartıştı.

Curry ve Paul Instagram'da canlı yayında bir araya geldiler.

Yorumlarda Paul, herkesin Curry'nin o zamanlar LA Clippers'da oynarken kendisini 2015'te düşürdüğü crossover hakkında konuşmak istediğini fark etti:

"Dinleyin... Beni hakladı. Beni hakladı."

Curry ise şöyle yanıt verdi:

"En komik kısmı hepimizin kaç kez düşürüldüğü. Beni en az üç kez düşürmüştün, beni seni Los Angeles'ta bir kez düşürdüm. Brandon Jennings beni çaylak yılımda düşürmüştü. Bunlar sürekli oluyor."

CP3'nin cevabı şöyle oldu:

"Bunu senin kendi kampına, benim de kendi kampıma söylediğimi biliyorum: Yeteri kadar uzun süre savunma yaptığında, bu kaçınılmaz oluyor."

Curry'nin dikkat çeken cevabı da şu şekildeydi:

"Her türlü oluyor. Ve oynadığım sürenin yarısında savunma bile yapmıyordum."

Curry'in dediği gibi, ligdeki her yıldız oyuncu bir veya iki kez düşürülüyor. Bu noktada bu, oyunun bir parçası.

Konuşulan pozisyon ise şu şekildeydi:




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