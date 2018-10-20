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Curry: "Uzun bir süre daha bu seviyede kalırım"

Stephen Curry, yakın zamanda yavaşlamayı pek düşünmediğini ve şimdiki seviyesinde "öngörülebilir bir sürede" devam edebileceğini belirtti.

Stephen Curry, yakın zamanda yavaşlamayı pek düşünmediğini ve şimdiki seviyesinde "öngörülebilir bir sürede" devam edebileceğini belirtti.

Bu sene 30 yaşına basmış olan Curry, durumla ilgili açıklamalarını şu şekilde yaptı:

"Hiçbir zaman inanılmaz atletik ve hızlı bir guard olmadım. Çevikliğim ve hız değiştirmem vardı. Bu da çok uzun bir süre devam ettirebileceğim bir şey. Topun ellerimde olması, oyun kurmam ve bir tehdit oluşturmam konusuna ayrı bakarsak, bundan altı sene sonra kadar eğer oyunumun başka bir şeye evrilmesi gerekirse, o zaman bu durumu çözmüş olurum. Şu anda bulunduğum seviyeyi, kesinlikle öngörülebilir bir süre daha devam ettirebilirim."

Curry, 2015 ve 2016 sezonlarında MVP ödülünü kazanmıştı.




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