Curry: "Uzun bir süre daha bu seviyede kalırım"

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Stephen Curry, yakın zamanda yavaşlamayı pek düşünmediğini ve şimdiki seviyesinde "öngörülebilir bir sürede" devam edebileceğini belirtti.Bu sene 30 yaşına basmış olan Curry, durumla ilgili açıklamalarını şu şekilde yaptı:Curry, 2015 ve 2016 sezonlarında MVP ödülünü kazanmıştı.