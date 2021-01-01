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Curry, üçlük rekorlarını kırarken "Hiçbir şey" düşünmüyor!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, geçtiğimiz gece Sacramento Kings karşısında alınan 117-113'lük galibiyette yedi üçlük isabeti bularak, Nisan ayında toplam 85 üçlük isabetine ulaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, geçtiğimiz gece Sacramento Kings karşısında alınan 117-113'lük galibiyette yedi üçlük isabeti bularak, Nisan ayında toplam 85 üçlük isabetine ulaşması sonrası konuştu.

Önceki rekor, Kasım 2019'da Houston Rockets üyesiyken 82 üçlük isabeti bulmuş olan Brooklyn Nets yıldızı James Harden'a aitti.

Kings'e karşı dün gece 37 sayı bulan ve bu ay maç başına 38.2 sayıya sahip olan Curry, bu denli bir şut serisinde olduğu süreçte kafasından neler geçtiği sorulduğunda, şu cevabı verdi:

"Bu tür bir ritim içindeyken, hiçbir şey. Bunu açıklamanın en iyi yolu bu. Yalnızca potayı iyi bir yerden görerek, ayaklarınızı doğru bir şekilde yerleştiriyorsunuz ve sonrası zaten kas hafızanıza, özgüveninize ve yaratıcılığınıza bakıyor. Ben mümkün olduğunca hep bunları doğru tutturmaya çalışıyorum.

Kaçırdığınız zaman, şut mekaniğinizle ilgili şeyler kafanızı kurcalamaya başlıyor, ama ritminizi buduğunuzda rahat oluyorsunuz. Bu güzel bir şey.

İşimizin en iyi yanı, sonuçlardan ziyade sürece odaklanabilmemiz. Bu sayede kendimi, burnu havada bir tavırla dünyanın en iyi şutörü olarak görmemiş oluyorum ve işime daha da bağlanarak, zanaatimi kusursuzlaştırma yolunda daha gelişmenin yollarını arayabiliyorum."

Curry, Nisan ayında genel olarak %52.9'luk, üçlük çizgisinin gerisinden ise %47'lik bir şut isabetiyle oynuyor.


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