Curry, üç maçlık mağlubiyet serisiyle ilgili: "Rahatsız edici..."

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Warriors'ın dün gece Atlanta Hawks'a yenilmesinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Warriors geçtiğimiz gece Atlanta'ya karşı 111-117 yenilerek, sezonda üst üste üçüncü maçını kaybetmiş oldu.



Curry, Hawks potasına 37 sayı bırakarak Warriors'ın çöküşüne son vermeye çalışmış olsa da, ekibinin son sekiz karşılaşmada yedinci mağlubiyetini almasına engel olamadı:



"İşin zor kısmı, nasıl daha iyi olabileceğimiz ve maç kazanabileceğimizle ilgili bazı soruları yanıtlamaya çalışmak.



Durumumuz, göründüğü gibi. Geliştirmemiz ve üstesinden gelmemiz gereken çok şey var. Herkes için rahatsız edici ve sinir bozucu bir durum. Ancak bu, sezondaki son 20 maçı ne kadar ciddiye alacağımızı göstermemiz için ayrıca bir sınav da olacak.



Umuyorum ki soyunma odasındaki herkes, kaybetmekten nefret ediyordur. Çünkü yaptığımız işe bağlı kalmak ve bu konuyu çözmek için motivasyona ihtiyacımız var."



Anlık olarak play-in turnuvasında yer almak için savaşan Warriors, sezonda 23-27 derecesine sahip.



