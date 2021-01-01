Curry: "Tüm o konuşanları, 62 sayıyla susturmuştum"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers'a karşı ortaya koyduğu 62 sayılık performansı için, kendisini negatif eleştirenlere teşekkür etti.



Önceki yıl Curry, Warriors'ı playofflara taşımak gibi o kadar da kolay olmayan bir görevi üstlenmiş sezonu buna bir galibiyet uzaklıkta tamamlamıştı.



Bireysel rekorlarını alt üst ettiği bir sezon geçiren Steph, bu süreçte Portland ekibine karşı 62 sayı bulmuştu.



SiriusXM NBA Radio'ya konuşan Steph, bu süreçte kendisini olumsuz eleştirilerin rekabet gücünü artırdığını belirterek, Blazers'a karşı 62 sayı bulmasının sebebini buna bağladı:



"Önceki yılın başlarında, Portland'daki 62 sayılık maçtan önce, 'benim ve takımımızın gerçek kimliğinin açığa çıkacağına' dair bir sürü eleştiri duymuştum. Tüm o konuşanları susturduğum için kendimle kesinlikle gurur duymuştum."



