Curry: "Trump'ın LeBron'a bu yaptığı ırkçılıktır"

Stephen Curry'e göre Donald Trump'ın LeBron James'ın zekasına hakaret ettiği son tweet'indeki konuşma biçimi, "uzun süredir devam eden ırkçılığa dayanıyor."
Curry, Amerikan başkanının konuşma biçiminden rahatsız olduğunu söyledi ve insanların Trump'a onları bölmelerine izin veremeyeceğini ekledi: "Hayal kırıklığı. Bu konuşma biçimi, iktidarda sesleri olan siyahi adamlara karşı uzun süredir devam eden ırkçılığa dayanıyor. Ne yazık ki, günler devam ettikçe bu daha fazla ortaya çıkıyor. Bu, herkesin yaptığı işe odaklanmasıyla ilgili. Kendileri için konuşamayan insanlar için konuşmak ve bizi bölmeye çalışan insanları dinlememek..."
Trump, LeBron'a üstü kapalı "aptal" dediği tweet şu şekildeydi:"LeBron James televizyon dünyasındaki en aptal adamla, Don Lemon ile röportaj yaptı. Kendisi LeBron'u akıllı gibi gösterdi, ki bu da kolay değildir. Ben Mike'cıyım!"