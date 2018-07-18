Curry: "Trump'ın LeBron'a bu yaptığı ırkçılıktır"

"LeBron James televizyon dünyasındaki en aptal adamla, Don Lemon ile röportaj yaptı. Kendisi LeBron'u akıllı gibi gösterdi, ki bu da kolay değildir. Ben Mike'cıyım!"



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Stephen Curry'e göre Donald Trump'ın LeBron James'ın zekasına hakaret ettiği son tweet'indeki konuşma biçimi, "uzun süredir devam eden ırkçılığa dayanıyor."Curry, Amerikan başkanının konuşma biçiminden rahatsız olduğunu söyledi ve insanların Trump'a onları bölmelerine izin veremeyeceğini ekledi:Trump, LeBron'a üstü kapalı "aptal" dediği tweet şu şekildeydi: