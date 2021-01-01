Curry, Tom Brady'den uzun ömürlülük tavsiyesi almış!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, NFL süperstarı Tom Brady'den uzun ömürlülüğü hakkında tavsiye istediğini açıkladı.



33 yaşındaki Curry, 2020'de Tampa Bay Buccaneers ile Superbowl'u kazanmış olan 44 yaşındaki Brady gibi, kariyerinde uzun ömürlü olmayı kovalayan bir sporcu olduğunu daha önce de belirtmişti.



NBC Sports'tan Monte Poole'un yazdığı bir makalede, Curry'nin uzun ömürlü olma hakkında bir şeyler öğrenmek için Brady'yi incelediği ortaya çıktı:



"Curry, sporcuların kariyerlerini geleneksel sürenin ötesine genişletmelerine yardımcı olan fitness ve beslenme trendlerini inceliyor.



43 yaşında Tampa Bay Buccaneers'ı SuperBowl zaferine götürmekle kalmayıp, aynı zamanda maçın MVP'si seçilen quarterback Tom Brady'den daha iyi kim incelenebilir ki?



Curry, NBC Sports Bay Area'ya bu konuyla ilgili şunları söyledi:



'Kesinlikle. Hatta onunla bu konuyu bizzat konuşmuştum. Artık bu konu hakkında sahip olduğu yetki ve deneyimle, rahatça konuşabileceği bir noktada.



30'lu yaşlarının başında, ortasında ve hatta sonlarındayken bile, 'Sanırım iki yıl daha oynayabilirim' benzeri şeyler söylerdi. Fiziksel ve zihinsel anlamda zinde kalmak adına elinden geleni yapardı. Bunları yaptıktan iki sene sonra ise, tekrar aynı şeyleri söylerdi.'



Brady, özellikle üst düzey veteran aşamasına ulaşan sporcular için çok yaygın olan, 'tek yıl' zihniyetinden kaçınıyordu. Bir yıl için konuşmak rahattı, ama iki yıl açgözlülük olarak görülüyordu. İki yıl taahhüt vermek, sağlam bir idare becerisi gerektiriyordu."



