Curry, Tokyo'ya gitme konusunda "kararsız"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin bu yaz Tokyo'daki Olimpiyatlarda ABD Milli takımı için oynayıp oynamayacağı konusunda "kararsız" olduğu iddia edildi.



Sezonu geçtiğimiz Mayıs ayında sona eren ve kariyerinde Olimpiyatlara hiç katılmamış olan Curry'nin, sağlık durumu açısından değerlendirildiğinde, turnuvaya katılabileceği tahmin ediliyor.



Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, "son kararını vermemesine rağmen oynamaya büyük ilgi gösterdiğine" inanılan yıldızlardan biri olduğu belirtilmişti.



Los Angeles Lakers'ın yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in de bu sezonki sakatlıkları nedeniyle katılım sağlamamaları bekleniyor.



