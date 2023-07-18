Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli takımında forma giyebileceğinin sinyallerini verdi.



Steph'in kariyerindeki uzun başarı listesi içinde tek eksik olan maddenin Olimpiyat altın madalyası olduğu biliniyor.



Bugüne dek henüz Olimpiyat sahnesinde ABD Takımı için forma giymemiş olan Steph, ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı bir sohbette, gelecek yıl Paris'teki 2024 Olimpiyatları için bu durumun değişebileceğini ima etti:



"Özgeçmişimde olmayan bir başarı olduğu için Steve'in (Kerr) sürekli dalga geçtiği şeylerden biri bu. Yani kendisi şimdiden gelecek yaz için oyuncu toplama aşamasında. Bizim çocukları bu yılki dünya kupasında destekliyor olacağım, ABD'yi iyi şekilde temsil edeceklerini ve altın madalyayı kazanacaklarını biliyorum.



Gelecek yazın nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok ama o grubu koç Kerr'ün yönetecek olması kesinlikle ekstra bir bonus. Onun için oynamayı her şekilde çok isterim, bu yüzden 2024 yazının nasıl olacağını göreceğiz."



Kariyerinde dokuz kez All-Star ve iki kez MVP seçilen Curry, ayrıca dört kez şampiyonluk yüzüğü kazanarak NBA'de ulaşılabilecek hemen hemen her başarıya ulaşmış bulunuyor.



