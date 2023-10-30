NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.



NUGGETS 128-95 THUNDER



Denver Nuggets, Paycom Center'da Oklahoma City Thunder'ı 128-95 mağlup etti.



Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle Nuggets'ın en iyi oyuncusuydu. Michael Porter Jr. 20 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jamal Murray ise 19 sayı ve 8 asistle maçı tamamladı.



Thunder'ın en skorer ismi olan Chet Holmgren 19 sayı ve 4 ribaundla oynadı. Jalen Williams 13 sayı, 5 asist ve 3 ribaund kaydederken, Tre Mann, benchten oyuna dahil olduğu sekiz dakikada 12 sayı ve 5 ribaundla mücadele etti.



WARRIORS 106-95 ROCKETS



Golden State Warriors, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 106-95 mağlup etti.



Stephen Curry 24 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 1 blokla Warriors'a liderlik etti. Klay Thompson 19 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı.



Jalen Green Rockets'ta 21 sayı, 9 ribaundla mücadele etti. Jabari Smith 14 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma kaydederken, Dillon Brooks 12 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı.



HAWKS 127-110 BUCKS



Atlanta Hawks, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'ı 127-110 yendi.



Trae Young, Hawks'a 20 sayı ve 11 asistlik double-double ile liderlik ederken, Bogdan Bogdanovic 17 sayı, 6 asist ve 2 top çalma kaydetti. De'Andre Hunter ve Dejounte Murray ise 15'er sayı ile oynadılar.



Giannis Antetokounmpo, Bucks'a 26 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile önderlik ederken, Malik Beasley 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma kaydetti.



76ERS 126-98 TRAIL BLAZERS



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Portland Trail Blazers'ı 126-98 yenilgiye uğrattı.



Joel Embiid 35 sayı, 15 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 6 blokla 76ers'ın en etkili oyuncusuydu. Tyrese Maxey 26 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynarken, Tobias Harris ise 24 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 blok kaydetti.



Shaedon Sharpe 20 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. Malcolm Brogdon 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Jeremy Grant 17 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 2 blokla oynadı.



CLIPPERS 123-83 SPURS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 123-83 mağlup etti.



Clippers'ta Kawhi Leonard 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Russell Westbrook 19 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle, Paul George ise 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 5 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.



Spurs'te Devin Vassell 14 sayıyla takımın en skoreriydi. Victor Wembenyama 11 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynarken, Zach Collins 9 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle, temsilcimiz Cedi Osman ise 12 sayıyla bench kadrosuna liderlik etti.



KINGS 132-127 LAKERS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı uzatmada 132-127 yenmeyi başardı.



De'Aaron Fox 37 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle gecenin en skorer oyuncusu oldu. Keegan Murray 17 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynarken, altı faulle oyun dışı kalan Domantas Sabonis 12 sayı, 15 ribaund ve 6 asistle, benchten gelen Malik Monk ise 22 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.



Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 16 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokla takımın en skoreriydi. LeBron James 27 sayı, 15 ribaund ve 8 asistle oynarken, Taurean Price 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



