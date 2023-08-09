Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın 2000 yılında lig tarihinin oybirliğiyle seçilen ilk MVP'si olmayı hak ettiğini söyledi.



2016'da NBA tarihinde oybirliğiyle MVP seçilen ilk oyuncu olmayı başararak tarih yazmış olan Steph, o sezon ayrıca Warriors'ın 73-9'luk dereceyle lig tarihine geçmesine de yardımcı olmuştu.



O sezon maç başına 30.1 sayı, 5.4 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları yakalayan Warriors yıldızı, Shaq'ın 2000 yılında ligin oybirliğiyle seçilen ilk MVP'si olmayı hak ettiğine inandığını belirtti:



"Oybirliğiyle MVP olmalıydı, kesinlikle. İlkinin ben olmamam gerektiğini tamamen anlıyorum sanırım. Shaq, ödülü kazandığı yıl net oybirliğiyle seçilmeliydi, sonuç öyle olmasa da."



O'Neal, 1999-00 sezonunda maç başına 29.7 sayı, 13.6 ribaund, 3.8 asist ve 3.0 blok ortalamaları yakalamış ve MVP ödülü için verilen 121 birincilik oyundan 120'sini almayı başarmıştı.



Eski Los Angeles Lakers süperstarına birincilik oyu vermeyen tek isim ise, tercihini Allen Iverson'dan yana kullanmış olan merhum eski CNN muhabiri Fred Hickman olmuştu. Iverson ise bu ödül yarışını yedinci sırada tamamlamıştı.



