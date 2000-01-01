Curry: "Sezon için yola koyulmaya hazırım!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2020-21 sezonu için "oynamaya hazır" olduğunu söyledi.



Curry, NBC Sports'tan Alex Didion'a, sağlığı ve fiziksel durumu hakkında bir güncelleme yaptı. 2019-20 sezonunun büyük bölümünü elini kırdığı için kaçırmış olan Steph, dokuz aylık bir aradan sonra 'yola çıkmaya hazır' olduğunu belirtti:



"Yola çıkmaya hazırım. İyiyim ve dinlenmiş bir haldeyim. Güçlü bir şekilde geri dönmek için harika bir fırsatımız var. Sahaya çıkıp rekabet etme konusunda heyecanlıyız. Dört gözle bekliyorum. Yarın antrenmanımız var. Bu son bölümün tadını kesinlikle çıkaracağım."



Curry ve Warriors'ın önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesine dönmesi bekleniyor.



