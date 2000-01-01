Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Curry: "Sezon için yola koyulmaya hazırım!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2020-21 sezonu için "oynamaya hazır" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2020-21 sezonu için "oynamaya hazır" olduğunu söyledi.

Curry, NBC Sports'tan Alex Didion'a, sağlığı ve fiziksel durumu hakkında bir güncelleme yaptı. 2019-20 sezonunun büyük bölümünü elini kırdığı için kaçırmış olan Steph, dokuz aylık bir aradan sonra 'yola çıkmaya hazır' olduğunu belirtti:

"Yola çıkmaya hazırım. İyiyim ve dinlenmiş bir haldeyim. Güçlü bir şekilde geri dönmek için harika bir fırsatımız var. Sahaya çıkıp rekabet etme konusunda heyecanlıyız. Dört gözle bekliyorum. Yarın antrenmanımız var. Bu son bölümün tadını kesinlikle çıkaracağım."

Curry ve Warriors'ın önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesine dönmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal