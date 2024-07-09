Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kariyerinde yalnızca Warriors forması giymeyi arzuladığını söyledi.



Eski takım arkadaşı Klay Thompson'ın geçtiğimiz hafta Warriors'tan ayrılması üzerine konuşan Curry, takımdaki kendi geleceği hakkında sorulan soruya kararlı bir yanıt verdi:



"Bozuk plak gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorum ama bir kariyeri tek bir takımla geçirmenin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Açgözlü bir yorum olacak ama, saçlarıma aklar düşse de, kızımı lisede ziyaret edecek yaşa gelsem bile, halen şampiyonluk kovalayan takımlar arasında olacağımız bir pozisyonda bulunmamızı istiyorum. Bulunduğum noktanın doğası gereği bunlar normal. Bay Area yuvamdır ve bunun değişmesini asla istemiyorum."



Warriors'ta 15. sezonuna girecek olan Curry'nin 2025-26 sezonu sonuna dek sürecek olan sözleşmesinin bitmesine iki sezon kalmış bulunuyor.





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