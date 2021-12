Curry: "Ray Allen'ın rekoruna yaklaştığımın farkındayım!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Hall of Fame oyuncu Ray Allen'ın üç sayı rekorunu kırmaya yakın olduğunun farkında olduğunu söyledi.



Kariyeri boyunca 2973 üç sayılık basket bularak tüm zamanların rekorunu elinde tutan Ray Allen'a karşı Curry, Orlando Magic'e karşı oynadığı son maçın ardından toplam 2958 üçlükle kendisini geride bırakmaya 16 üçlük uzaklıkta.



Steph, Warriors'ın Portland Trail Blazers'a karşı oynayacağı karşılaşmada 16 üçlük isabeti bulursa, bu rekoru geçme fırsatına sahip olacak.



33 yaşındaki oyuncu hem Ray Allen'ın rekorunu, hem de takım arkadaşı Klay Thompson'ın tek maç rekoru olan 14 üçlük isabetini geçme fırsatına sahip.



Dün geceki maçın ardından Curry, bu durumu bildiğini ve rekorla ilgili tartışmalarının farkında olduğunu belirtti:



"Durumun farkındayım. Her zaman sadece maçı oynamaya odaklanıyor olsam da, açıkçası rekora yaklaştığımı ben de biliyorum. Lakin buna odaklanıp oyunumu bozmayacağım. Rekor yolunda, bu yolculuğun tadını çıkaracağım. Çünkü benim için manası büyük.



Her şey mümkün. 15 üçlük müydü? Bu çok komik aslında, çünkü bunun Klay'in rekorunu kırmak anlamına geldiğini de biliyorum. Göreceğiz. Özellikle son zamanlarda nasıl oynadığımı gördüyseniz, şut atmaktan hiç çekinmiyorum. Oyunun gidişatına göre belli olacaktır. Asıl hedefim buymuş gibi oynamayacağım."