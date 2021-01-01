Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Curry: "Ray Allen'ın rekoruna yaklaştığımın farkındayım!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Hall of Fame oyuncu Ray Allen'ın üç sayı rekorunu kırmaya yakın olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Hall of Fame oyuncu Ray Allen'ın üç sayı rekorunu kırmaya yakın olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Kariyeri boyunca 2973 üç sayılık basket bularak tüm zamanların rekorunu elinde tutan Ray Allen'a karşı Curry, Orlando Magic'e karşı oynadığı son maçın ardından toplam 2958 üçlükle kendisini geride bırakmaya 16 üçlük uzaklıkta.

Steph, Warriors'ın Portland Trail Blazers'a karşı oynayacağı karşılaşmada 16 üçlük isabeti bulursa, bu rekoru geçme fırsatına sahip olacak.

33 yaşındaki oyuncu hem Ray Allen'ın rekorunu, hem de takım arkadaşı Klay Thompson'ın tek maç rekoru olan 14 üçlük isabetini geçme fırsatına sahip.

Dün geceki maçın ardından Curry, bu durumu bildiğini ve rekorla ilgili tartışmalarının farkında olduğunu belirtti:

"Durumun farkındayım. Her zaman sadece maçı oynamaya odaklanıyor olsam da, açıkçası rekora yaklaştığımı ben de biliyorum. Lakin buna odaklanıp oyunumu bozmayacağım. Rekor yolunda, bu yolculuğun tadını çıkaracağım. Çünkü benim için manası büyük.

Her şey mümkün. 15 üçlük müydü? Bu çok komik aslında, çünkü bunun Klay'in rekorunu kırmak anlamına geldiğini de biliyorum. Göreceğiz. Özellikle son zamanlarda nasıl oynadığımı gördüyseniz, şut atmaktan hiç çekinmiyorum. Oyunun gidişatına göre belli olacaktır. Asıl hedefim buymuş gibi oynamayacağım."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal