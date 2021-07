Curry: "Olimpiyatlara katılmadığım için pişman değilim"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Tokyo Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı için oynamama kararından ötürü 'hiç pişmanlık duymadığını' söyledi.



Bu hafta sonu Amerikan Yüzyıl Şampiyonası golf turnuvasına katılan Curry, takıma neden katılmadığına dair şöyle bir açıklama getirdi:



"Zor bir karardı. Bu sezondan, yoğun takvimden, protokollerden ve açıkçası kariyerimde bulunduğum noktadan yola çıkarak, ölü sezon dönemine çok değer veriyorum ve sahada tekrar çalışıyorum.



Ancak, sahada olumsuz anlamda başıma gelebilecek çok şey var. Vegas'ta oynayan her adama saygım sonsuz ve onlara başarılar diliyorum. Umarım bir altın madalya kazanabilirler.



Benim için doğru zaman değildi. Ve bu kararıma olan güvenim tam. Hiç pişmanlığım yok. Burada golf oynuyorum, ailemle iyi vakit geçiriyorum ve bu da kişisel bir şey."



"OYNAMAK İSTEMEDİM"



Curry, ifadelerine şunları ekledi:



"Her şeyi hesaba katmak gerek. Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissettiğimi değerlendirmeye aldım ve günün sonunda gerçekten oynamak isteyip istemediğime baktım. Kendime verdiğim cevap ise hayırdı.



Gelecek sezona hazırlanmak ve nispeten hızlı bir geri dönüş yapmak benim için çok önemli. Lakin bunu nasıl yapacağıma dair ayrı bir planım var.



Olimpiyatlar gibi en büyük sahnede oynamak için her zaman bir arzu vardır ama bunu şimdi yapmak benim için doğru değildi."



Curry, dünya şampiyonalarında ABD Takımı ile bir çift altın madalya kazanmış, ancak diz ve ayak bileği sakatlıklarından iyileşme sürecinde olduğu 2016'da, Rio de Janeiro'daki Olimpiyatlara katılamamıştı.