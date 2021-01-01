Curry: "Noel'de oynamayı sevmiyorum!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Noel Günü'nde oynamayı sevmediğini söyledi.



Basketbolseverlerin gösterdiği ilgi ve maçlar sırasındaki atmosfer nedeniyle birçok oyuncu Noel Günü'nde oynamayı sevse de, kariyerindeki Noel maçlarında "iyi oynamadığı" için Noel'de oynamayı sevmediğini söyleyen Curry için durum böyle değil:



"Popüler takımlar oynadığı için seviyorum. NBA Noel'de kimleri oynatmak istediği konusunda oldukça seçici. Ama ben şahsen Noel'de oynamayı sevmiyorum, çünkü şimdiye dek hiç iyi oynamadım... Noel'de bir sebepten ötürü hep kötüydüm, ama bir sonraki maçta bunu düzeltmeye çalışacağım.



Özellikle deplasmandayken ve üç çocuğum varken, özel bir günde onların yanında olmak ve işinizi yapmak arasında bir denge kurmaya çalışıyorsunuz... Sanırım üst üste dokuz sene Noel maçlarında oynamıştık, ki bu da iyi bir şey yaptığımız anlamına geliyor. Kötünün yanında iyiyi de kabul etmek lazım."



Curry, kariyeri boyunca 25 Aralık'ta oynadığı maçlarda 13.1 sayı, 5.0 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları tutturmuş, skor üretme anlamında hep sıkıntı çekmişti.



