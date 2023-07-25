Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, şampiyonluk yüzüklerinden "birini verebileceği" iki oyuncuyu açıkladı.



Birçok büyük oyuncu, son derece yetenekli olmalarına rağmen kariyerlerinde Curry gibi şampiyonluğa ulaşmayı başaramamıştı. Yakın zamanda Curry, imkanı olsa şampiyonluk yüzüklerinden birini hangi oyunculara verebileceği sorulduğunda, tercih ettiği isimler Steve Nash ve Reggie Miller oldu.



"Harika soru... Charles Barkley olmazdı öncelikle... Steve Nash ve Reggie Miller'ı seçerdim."



Her ikisi de playofflarda üst düzey performans gösteren oyuncular olsa da, yüzük kazanma şansına sahip olamamışlardı. Ancak Miller, Indiana Pacers ile NBA Finallerine yükselme tecrübesi yaşamıştı.



