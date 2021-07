Curry'nin özel muamele talep etmemesi, Cousins'ı şok etmiş!

Miami Heat forveti Andre Iguodala, eski takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin diva olmayan yapısı karşısında şok olduğunu anlattı.



Iguodala kısa süre önce 'The Old Man and the Three podcast'ine konuk oldu ve Warriors'la olan zamanından bazı hikayeler paylaştı.



37 yaşındaki oyuncu, hikayelerden birinde şu anda LA Clippers forması giyen Cousins'ın, Curry'nin bir süperstar olarak ayrıcalıklı muamele talep etmemesi durumu karşısında hayrete düştüğünü anlattı:



"Onu rahatsız eden çok şey var mı, bilmiyorum... Sahada kendini bir süperstar gibi taşıyor. Her jenerasyondaki süperstarların kendilerine özgü tuhaflıkları oluyor. 'Her maçtan önce dolabıma altı tane kırmızı Skittles getirin' gibi. Ya da 'Dolabımın önüne dört çift yepyeni ayakkabı koyun' falan gibi. Yani bu tarz tuhaf şeyler.



Demarcus Cousins, bizimle birlikteyken rastgele bir gün, Steph'e 'Sen ciddi misin?' dedi. Steph, 'Neden bahsediyorsun?' diye karşılık verdi. DeMarcus, 'Abi sen ligin en iyi oyuncususun, hiçbir şeye kızmıyor musun? Hiçbir şey talep etmiyor musun? Herhangi bir özel muamele istemiyor musun?' diye sordu. Çünkü adam cidden özel hiçbir şey istemiyordu.



Steph, 'Hayır, ben de buradaki adamlardan biriyim' dedi. Hatta buna anlam veremedi. Steph o gün ne yapılması gerekiyorsa, onu yapardı. Eğer antrenman maçı yapacaksak, antrenman maçı yapardık. Ortak çalışacaksak, onu yapardık. Normal adamlar gibi. DeMarcus en son, adama 'Sen inanılmaz bir insansın abi' dedi."