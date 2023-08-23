Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in NBA'in bir sonraki yüzü olmaya hazır olduğunu söyledi.



Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas'ın podcast'inde bir sonraki büyük yıldızın kim olacağını düşündüğü sorulduğunda, Warriors süperstarı şu ifadeleri kullandı:



"Luka Doncic, bir oyuncu olarak bulunduğu noktada birçok ödülü kazanmanın eşiğinde olan bir adam. Peki bu eşiği nasıl aşacak? Umarım yakın zamanda aşmaz ama ona karşı oynadığınızda bunu hissedebiliyorsunuz.



Tıpkı kariyerinde şimdiden konferans finallerinde oynamış olan Trae Young gibi. Liderliği ve maç kazanma yeteneği açısından, takıma kattığı özellikleri tamamlayacak doğru kombinasyonu bulmaya çalışıyorlar.



Ligde çok fazla genç yetenek var. Bu bakımdan lig emin ellerde ama umarım bunları çok erken başarmazlar, çünkü bizim de hâlâ yapacak çok işimiz var."



Curry ayrıca Anthony Edwards ve Jayson Tatum'dan da bahsetti. Şimdiden dört kez Doğu Konferansı Finallerinde oynayan Tatum, Curry'nin son şampiyonluk serisinde Warriors ile karşı karşıya gelmişti.



Oynadığı son playoff serisinde beş maçta mağlup olmasına rağmen 32.0 sayı, 9.2 ribaund, 6.0 asist, 1.6 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarıyla serinin en iyi oyuncusu konumunda olan Doncic, kariyerinde şimdiden dört kez All-NBA kadrolarına seçilmiş durumda.



