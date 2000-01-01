Curry: "NBA Finalleri'ni izlemek zordu..."

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2020 NBA Finalleri'ni izlemenin "zor" olduğunu itiraf etti.



Curry ve Warriors, beş yılın ardından (2015-2019) ilk kez NBA Finalleri'ni kaçırmışlardı.



Warriors süperstarı, "Callaway Gold Podcast"te Jeff Neubarth'a, Los Angeles Lakers'ın Miami Heat'i mağlup ettiği 2020 NBA Finalleri'ni izlemenin zor olduğunu belirtti:



"İzlemesi zordu ama izledim. Zor olmasının birçok nedeni vardı. Oyunu özlemem ve bir hayranı olmamla beraber, iyi bir basketbol izlemek istemem gibi.



Finallerde oynayan iki takımdan biri olmaya geri dönmek için, önümüzdeki yıl hangi yöne gitmemiz gerektiği konusunda hala biraz keşif durumu var. Bu biraz nostalji de aynı zamanda. Beş yıl üst üste oradaydık ve Orlando'nun farklı bir ortam olduğunu bilsem de, NBA Finalleri, NBA Finalleridir.



Ve bunu izleyen herhangi bir basketbol bağımlısı, ister oyuncu ister taraftar olsun, iyi düzeyde basketbol izlemiş oluyor ve bu da sizi harekete geçiriyor."



Curry ve Warriors'ın önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesine dönmesi bekleniyor.



