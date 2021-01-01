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Curry, NBA'deki ilk yıllarında LeBron'u kıskanıyormuş!

Golden State Warriors yıldızı Steph Curry, NBA'e ilk girdiği yıllarda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i kıskandığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Steph Curry, NBA'e ilk girdiği yıllarda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i kıskandığını itiraf etti.

Steph, yakın zamanda LeBron'u ve sahada yapabildiklerini kıskandığı bir dönem olduğunu açıkladı.

The Rex Chapman Show'da yaptığı bir sohbette Curry, eskiden sahip olduğu bu duygular hakkında konuşarak, zaman içinde kendi basketbol kimliğini kabullenmeye ve takdir etmeye nasıl odaklandığını şu şekilde anlattı:

"Bu oyunu oynayan tüm küçük çocuklara en büyük tavsiyem, nasıl bir basketbolcuysanız, bunu kabullenmeniz. Benim de 'Keşke smaç vurabilseydim, içeri girip smacı basabilseydim!' gibi düşüncelerim olurdu. Sizi hep yapamadığınız şeyler büyüler.

LeBron'u gördüğüm zamanlarda, fiziksel anlamda onun yapabildiği ve benim yapamadığım bazı şeyler yüzünden dikkatimin dağıldığı olurdu. Günün sonunda, ben kendi tarzımda bir basketbolcuyum. Başarılı olmak için elimden geleni yapmam gerek. Sanırım mesajım da budur."


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