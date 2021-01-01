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Curry, MVP oylamasında 100 oyun 94'ünü aldı!

Golden State Warriors Stephen Curry'nin, ESPN'in 2021-22 normal sezon MVP ödülü için yaptığı ilk kamuoyu yoklaması anketinde 100 birincilik oyundan 94'ünü aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors Stephen Curry'nin, ESPN'in 2021-22 normal sezon MVP ödülü için yaptığı ilk kamuoyu yoklaması anketinde 100 birincilik oyundan 94'ünü aldığı bildirildi.

En son 2016 yılında ödülü kazanan Curry, 978 puan ile birinci sırada yer alırken Kevin Durant 610 puanla ve iki birincilik oyuyla ikinci, Giannis Antetokounmpo ise 471 puan ve üç birincilik oyuyla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yılın MVP'si Nikola Jokic, 256 puanla diğer birincilik oyunu alarak genel klasmanda dördüncü oldu.

Chris Paul ise 160 puanla beşinci sıraya oturdu.


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