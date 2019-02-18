Curry: "MVP olduğum sezondan daha iyi olduğumu hissediyorum"

Stephen Curry, şu anki halinin MVP olduğu 2015-16 sezonundan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.
Curry, takımındaki süper starlardan ve Lig'deki değişen öykülerden bağımsız olarak üçüncü bir MVP ödülünü kazanabileceğini de ekledi: "Herkes belirli öykülerle gelebilir. Ligdeki en iyi adamların ve takımlarının kazanmasına yardım eden oyuncuların kimler olduğu açık. Sayıların ve stillerin karşılaştırılması durumu var ve güzellik, bakanın gözünde oluyor. Neden tekrar kazanamayacağımı bilmiyorum ama ne tür bir oyuncu olduğumu bildiğimden eminim. Biliyorum ki Kevin Durant de aynı şeyi söylerdi." "Kesinlikle üç yıl önce olduğumdan daha iyi olduğumu hissediyorum. Şahsen edindiğim başarıların, takımla ilerleme, daha iyi olma ve oyununu geliştirme yolunda bana engel olmadığını bilmek güzel. Tecrübe, olgunluk ve yeni yollarla meydan okunması kesinlikle yardımcı oluyor."
30 yaşındaki Curry, sezonda %44 üçlük isabeti ile 28.6 sayı ortalama yakalıyor.