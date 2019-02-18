Curry: "MVP olduğum sezondan daha iyi olduğumu hissediyorum"

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Stephen Curry, şu anki halinin MVP olduğu 2015-16 sezonundan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.Curry, takımındaki süper starlardan ve Lig'deki değişen öykülerden bağımsız olarak üçüncü bir MVP ödülünü kazanabileceğini de ekledi:30 yaşındaki Curry, sezonda %44 üçlük isabeti ile 28.6 sayı ortalama yakalıyor.