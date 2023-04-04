Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, bu sezon için MVP adayının Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid olduğunu söyledi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes ile yaptığı bir röportajda Curry, Embiid'i Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi adayların önüne koyma sebebinin, son dönemde yaptığı sıçrama olduğunu belirtti:



"Joel derdim. Tercihiniz olacak herhangi bir kişi, ortaya koydukları açısından Jokić veya Giannis ile karşılaştırılabilir. Ancak Joel, zaten dominant olduğu için pek çok insanın beklemediğini düşündüğüm bir sıçrama yaptı. Bu sıçrama tüm dikkatleri üzerine çekti ve Philly'yi harika bir konuma getirdi. Seçme şansım olsa, adayım o olurdu."



33 sayı ortalamasıyla ligin sayı kralı konumunda olan Embiid, Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan 76ers için ayrıca 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları da yakalıyor.





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