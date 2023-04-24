Golden State Warriors guardı Stephen Curry, dün gece Sacramento Kings'e karşı oynanan maçın sonunda alınan teknik faulün koç Steve Kerr'ün değil, kendisinin hatası olduğunu söyledi.



Curry, maçın bitmesine 40 saniye kala gelen ikili sıkıştırma sonrası hareket edecek yer bulamayınca top kaybı yapmamak için mola almış, fakat Warriors'ın hiçbir molası kalmamıştı.



Warriors tarafından gelen bu hata, Kings'e bir teknik serbest atış ve De'Aaron Fox'tan gelen üçlük isabetiyle birlikte toplamda dört sayı kazandırmıştı.



Lakin tüm bunlara rağmen rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ve maç sonunda Harrison Barnes'ın üçlük denemesinde isabet bulamamasıyla 126-125 galip gelen Warriors ekibinin yıldızı Curry, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:



"Mola hakkımızın kalmadığını fark etmemiştim. Koç (Steve Kerr) bunun sorumluluğunu üstlense de, yalan yok, şahsen çok zekice bir hareket yaptığımı sanmıştım. Benche baktığımda herkes kafasını sallıyordu. Talihsiz bir durumdu."



Curry ayrıca Golden State'in üçüncü çeyreğin sonunda 10 sayılık bir üstünlük sağladıktan sonra, dördüncü çeyrekte Sacramento'nun geri dönüşüne engel olmasında bulduğu basketlerin etkisini de şu şekilde konuştu:



"Öyle görünmeyebilir ama şutumu her zaman kovalarım. Sürekli ikili sıkıştırma gibi şeylere maruz kalıyorum, yani şut atmamam pasif kaldığım anlamına gelmiyor. Doğru oyunu oynamak için savunmayı okuduğum anlamına geliyor."



Curry geceyi 11/22 şut isabetiyle 32 sayı bularak tamamlamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ