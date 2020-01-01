Curry: "Los Angeles Lakers'ı yenmeliyiz!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımın son şampiyon Los Angeles Lakers'ı yenmesi gerektiğini ve buna hazır olduklarını söyledi.



Warriors, bu sezon zirveye dönmek için hazırlanırken, Klay Thompson'ın üzücü sakatlık haberini almıştı. Lakin Curry, ekibinin son NBA şampiyonu Lakers'ın karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirtti.



Yalnızca bir sezon öncesinde, Warriors üst üste beşinci NBA Finalleri'nde oynuyordu. Ama önceki sezon, takım adına işler tamamen değişmişti. Kevin Durant, Brooklyn Nets'e katılmak için Golden State'ten ayrılmış, Klay sezonu kapatmasına neden olan bir sakatlık geçirmiş ve ardından da Curry'nin el sakatlığı gelmişti. Warriors, bunların sonucunda ligin dibine batmıştı.



Şimdi, Batı Konferansı daha da güçlenirken, Thompson'sız Warriors, kaçınılmaz olarak Lakers'ın da bulunduğu bazı çok zorlu takımları devirmek zorunda kalacak.



The Undefeated'den Marc J. Spears ile konuşan Steph, bu durumla ilgili şunları söyledi:



"Ligdeki her takımla rekabet edebileceğimizi biliyoruz. Bu biraz çılgınca. Klay'in ne kadar harika olduğunu biliyoruz. Beni yanlış anlamayın. Ama konuşulanları da duyuyoruz. 'İşleri bitti. Sezonları yalan oldu. Gelecekte ne yapacaklar?' gibi. Ama biz şu anda, bu ana odaklanıyoruz. Şampiyonluğu kovalayan adamlar olarak, bu kategoride olmak bize umut veriyor. Los Angeles Lakers'ın son şampiyon olduğunu biliyoruz. Onları yenmeliyiz. Buna da hazırız."



