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Curry, Lillard'a destek verdi: "Dediğini anlayabiliyorum"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın "anlamsız maçlar" ifadesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın "anlamsız maçlar" ifadesi hakkında konuştu.

Lillard kısa süre önce "anlamsız maçlar" için oynama niyetinin olmadığını söyledikten sonra manşetlerde yer almıştı. Bununla birlikte, bazı kişiler Lillard'ın ifadesinden memnun olmasa da, Curry, konuyla ilgili anlayışını dile getirdi.

Curry, Lillard'ın açıklaması hakkındaki düşüncelerini, Anthony Morrow ve Justin Jack ile "The Life Podcast"te paylaştı:

"Ne dediğini anlayabiliyorum, çünkü mental olarak bu kadar uzun bir boşlukla devam etmek ve sonra önemli olmadığını bildiğiniz maçlara hazırlanmak zor iş. Anlıyorum. Zihninizi, 'Sahaya çıkıp, rekabet edip elimden geleni yapacağım ve beş maç sonra tekrar yaz dönemine geri döneceğimi biliyorum' şekline sokmak zordur."

2019-20 sezonunun olası yeniden başlamasıyla ilgili görüşmeler şu sıralar oldukça hararetli ilerliyor. Daha önceki raporlar, bazı kişilerin doğrudan playofflara gitmeyi tercih ettiğini, bazıları ise normal sezonu kısaltılmış bir programda bitirmeye istekli olduklarını ortaya koyuyor. Bu, sezon askıya alınmadan önce Batı'da 29-37 ile dokuzuncu sırada yer alan Blazers gibi takımlar için bir dezavantaj oluyor.


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