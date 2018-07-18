Curry, LeBron ve yeni tayfasıyla oynamayı dört gözle bekliyor

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Stephen Curry, LeBron James ve yeni takımıyla yüzleşmeyi dört gözle bekliyor.Curry, James'le art arda dört NBA Finalinde mücadele etmiş bir oyuncu olarak, Lakers'ın geçtiğimiz yılların hareketliliğini yeniden canlandırdığını göreceği için "eğlenceli olacak" ifadelerini kullandı.Steph aynı zamanda, önümüzdeki sezon DeMarcus Cousins ile takım halinde çalışmaya hevesli olduğunu da ekliyor: