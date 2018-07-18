Curry, LeBron ve yeni tayfasıyla oynamayı dört gözle bekliyor

Stephen Curry, LeBron James ve yeni takımıyla yüzleşmeyi dört gözle bekliyor.
Curry, James'le art arda dört NBA Finalinde mücadele etmiş bir oyuncu olarak, Lakers'ın geçtiğimiz yılların hareketliliğini yeniden canlandırdığını göreceği için "eğlenceli olacak" ifadelerini kullandı. "Bazı genç çocuklarla birlikte yepyeni bir Laker takımı. Eğlenceli olacaktır. Bay Area ve L.A.'in bir arada oluşu... Lige ilk girdiğimde, Lakers geldiğinde her zaman ayrı bir hava olurdu. Umarım Bay Area ve Dub Nation bu rekabeti kontrol altında tutabilir. Şu an tepede bizler varız."
Steph aynı zamanda, önümüzdeki sezon DeMarcus Cousins ile takım halinde çalışmaya hevesli olduğunu da ekliyor: "Tuhaf bir durum, çünkü hiç kimse serbest oyuncu pazarında DeMarcus'u bir seçenek olarak düşünmüyordu, o da aniden takımımızın yolunu buldu. Yeni ve dinamik bir görünüm elde etmemiz için, kendisi tam olarak sağlıklı olduğu zaman muhteşem olacaktır. Sanırım daha iyi olduk. Açıkçası, bir şampiyonluk kazanmamız için çok önemli olan bazı parçaları kaybettik ama bazen evrim geçirmelisiniz. Şampiyonluğu tekrarlamaya çalışırken farklı şeyler bulmanız gerekiyor, bu yüzden heyecanlı olacaktır."