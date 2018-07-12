Curry, LeBron ve Lakers için konuştu: "Hâlâ bizi yenmek zorundasınız"

LeBron James'in Los Angeles Lakers'la anlaşmasına rağmen, Golden State Warriors guardı Stephen Curry, Batı Konferansı'nın tepesindeki yerinden ayrılmaktan çok uzakta bulunuyor.



Curry, LeBron ve Lakers'ın NBA Finallerine giden yolunun Golden State'den geçtiğini açıkça belirtti:



"Batıdaki rekabet ve kendisinin sekiz üst üste NBA Finaliyle ilgili çok şey yazılıp çizildi, ama bu sadece herkesin antenini biraz daha yukarı kaldırıyor. Bizim de dahil olmak üzere. Normal sezonda ve belki playofflarda daha çok oynayacağımız için bu durum en çok izleyicinin işine yaradı. Bu yüzden Batı, LeBron'la daha da güçlendi fakat hala bizi yenmek zorundasınız."



Curry, Lakers'ın bu yaz döneminde çok fazla değişiklik yaptıktan sonra nasıl görüneceğinden emin olamadığını da eklerken, parçaların özel bir şey için yerinde olduğunu ekledi:



"Takım olarak nasıl olacaklarına dair bir fikrim yok, çünkü açıkçası çok yeniler ve henüz bir kimlikleri yok. Ama günün sonunda LeBron ile bir araya gelecekler. Harika bir pazarda, harika bir şehirde, kazanma geçmişi olan büyük bir organizasyonun etrafında, [Lakers basketbol operasyonları başkanı] Magic [Johnson] ile birlikte. Böyle bir hamle yapması ilgi çekici oldu."



Golden State, son dört sezon NBA Finallerine çıkmayı başarıp son dört şampiyonluğun üçünü kazanmıştı.



