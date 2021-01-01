Curry, Kobe ile ilk karşılaştığı anı anlattı!: "Resmen saygısızlık.."

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile ilk karşılaşmasının hikayesini anlattı.



Curry, NBC Sports ile yaptığı bir röportajda, Bryant ile ilk karşılaşması hakkında konuştu. Bu ilk karşılaşma, çaylak olduğu dönemdeki bir hazırlık maçı sırasında, bir pozisyonda adam değişimi olduğunda Kobe'nin kendisini kimin savunduğunu anlayıp Steph'e "saygısızca" bir bakış atmasıyla gerçekleşmişti:



"Çaylak yılımda, Forum'daki ilk hazırlık maçlarımdan birinde ona karşı oynamıştık ve bir teke tek pozisyonunda onunla eşleşmiştim. O dönem cılız, 77 kiloluk falan bir çaylaktım ve bana öyle bir bakış atmıştı ki, resmen saygısızcaydı.



Bu benim 'Lige hoş geldin' anımdı ve ondan muhtemelen üç ya da dört yıl sonraki bir hazırlık maçında ona karşı uzak mesafeden bir üçlük soktuğumda, arkama ufak bir şaplak atmıştı. Mirası açısından kesinlikle ilham verici bir adamdı."



"O GÜNÜ ASLA UNUTMAYACAĞIM..."



Steph ayrıca Kobe'nin trajik vefat haberini duyduğu anı da şöyle dile getirdi:



"O günü hayatım boyunca unutmayacağım. Sakatlıktan döndüğüm bir dönemdi ama o gün antrenmanlara katılmam gerekiyordu. Herkesin vücut dilinin hızlıca değiştiğini görebiliyordunuz. Antrenman bir nevi durma noktasına gelmişti.



Aklı çok meşgul eden, kesinlikle üzücü bir andı. Doğru olduğuna inanasınız gelmiyordu. Tüm basketbol dünyası için çok zor bir gündü. İnanılmazdı. Hala da çok zor. Üstünden bir yıl geçmiş gibi gelmiyor."



