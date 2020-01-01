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Curry, Klay'in sakatlığıyla ilgili: "Trajik bir durum..."

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takım arkadaşı Klay Thompson'ın aşil tendonu sakatlığıyla ilgili hayal kırıklığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takım arkadaşı Klay Thompson'ın aşil tendonu sakatlığıyla ilgili hayal kırıklığını açıkladı.

Klay'i bir sezon daha basketboldan uzak tutacak ciddi sakatlığının yıkıcı haberi, NBA'deki herkes için, özellikle de Warriors için büyük bir darbe oldu.

Curry, The San Francisco Chronicle ile yaptığı telefon röportajında 'Splash Brother'ının sakatlığı hakkında düşüncelerini şöyle anlattı:

"Evet, söylenecek pek bir şey yok. Klay kadar yetenekli ve başarıya aç bir adamın çapraz bağ sakatlığından ve tüm bunlardan geri dönmesi sonrası, şimdi bir yıl daha beklemesinin gerekmesi, oldukça trajik. Bunu pek mantığa oturtacak kelime yok açıkçası.

Bunun basketbol tarafını biz halledeceğiz. Önemli olan, kendisinin rehabilitasyona girerken ihtiyaç duyduğu desteğe sahip olması. Umarım kimse dualarını eksik etmez. Uzun bir yol olacak. Biraz zor. Söylenecek çok şey yok."

Thompson aşil sakatlığını, Çarşamba günü Los Angeles'ta oynadığı bir maçta yaşamıştı. Bir MR incelemesinden sonra, Warriors yıldıının 2020-21 sezonunun tamamı boyunca kenarda olacağı ortaya çıkmıştı.

Warriors, bu sakatlıktan önce Curry ve Thompson'ın kadroya sağlıklı bir şekilde dönerek, takımı başka bir şampiyonaya götürmesini planlıyordu.


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