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Curry, Klay'in 14 üçlük rekorunu kırmak istemiş!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün gece takım arkadaşı Klay Thompson'ın tek maçtaki üç sayılık rekorunu kırmayı amaçlamış olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün gece takım arkadaşı Klay Thompson'ın tek maçtaki üç sayılık rekorunu kırmayı amaçlamış olduğunu söyledi.

12 yıllık kariyerinin en sıcak skor serilerinden birinin ortasında olan Steph, geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı 147-109'luk galibiyette 42 sayı atması sonrası, muhabirlerin kendisine NBA'in tek maçtaki üçlük rekorunu tekrar kırmayı isteyip istemediğini sorması sonrası, yanıtı şöyle oldu:

"Kesinlikle. Bu gece bazı adamlarla bu konuda şakalaşıyordum, çünkü Klay'in Chicago'da bunu üç çeyrekte yaptığını hatırlamıştım. 37 sayı attığı çeyreği daha da deliceydi, çünkü bu gece ben tek çeyrekte 25 atmıştım ve durdurulamaz gibi hissetmiştim. Bu adam aynı sürede 12 sayı daha atmıştı, ki bu ayrıca çılgınlıktı.

Ve bir de 14 üçlük sokması var. Ben 11 tane isabet buldum ve hiç kaçırmayacağımı sanıyordum. Bence o rekoru kırabilirim, ama bakacağız."

Klay, Curry'nin Kasım 2016'da kırdığı 13 üçlük rekorunu, Ekim 2018'de 14 üçlük isabeti bularak kırmıştı ve Steph geçtiğimiz gece 29 dakikada 11 üçlük isabeti bulduğu için, bu rekoru kırmaya oldukça yaklaşmıştı. Lakin Warriors yıldızı oyunun son çeyreğinde forma giymemişti.


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