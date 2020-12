Curry: "Kevin'in sahada yaptığı şeylere, hep hayranlık duyarsınız"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, eski takım arkadaşı ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant hakkında konuştu.



Curry, NBC Sports'tan Monte Poole'a şunları söyledi:



"Büyük oyuncular sizin en iyi halinizi ortaya çıkarır ve umarım birbirimizi zorlamak açısından, ben de onun için bunu yapabilmişimdir. Her zaman diğer takımlara karşı rekabet edersiniz ama antrenmanda şut çalışırken, bir şekilde kendinize karşı yarışırsınız. Biz birbirimizin antrenmanlarını hep izlerdik ve tüm bu üç yıl boyunca, sahada oynarken de bu tür bir kimyaya ve yoldaşlığa sahiptik.



Sahada yapabileceği şeylere her zaman hayranlık duyardınız. Ve benimle ilgili onun da aynı duyguyu hissettiğini biliyorum. Bu başarımızın büyük bir parçasıydı, birbirimizden besleniyorduk ve her gün bu büyüklüğün peşinde koşuyorduk."



Birlikte geçirdikleri üç sezonun ikisinde, KD ve Curry iki kez Larry O'Brien kupasını kaldırmışlardı ve bu gece, farklı formalarla karşı karşıya gelecekler.