Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in, takım arkadaşı Klay Thompson'a aşil sakatlığından sonraki iyileşme yolunda umut kaynağı olabileceğini söyledi.



30 yaşındaki Klay, 2019 NBA Finalleri'nin 6'ncı maçında sol çapraz bağlarını koparmıştı. İyileşmesi geçen sezonun tamamını kaçırmasına neden olmuş, ancak sonrasında bu sezona geri dönüşünü yapmaya hazırlanırken, aşilini yırtmıştı ve kariyerinden bir sezon daha kaçırmak durumunda kalmıştı.



Tesadüfen, eski Warriors yıldızı Durant de 2018-19 NBA Finalleri'nde aşil tendonunu koparmıştı. Ancak kendisi de bir sezon oynamadıktan sonra, sahalara geri dönmüş ve birkaç hazırlık maçında oynamıştı.



SiriusXM NBA Radio'da Frank Isola, Curry'ye, KD'nin dönüşünün Thompson için umut kaynağı olabileceği ihtimali sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"%1000. Öncelikle, Kevin'i orada oynarken görmek mutluluk verici. Çok büyük sıkıntılar atlattı. Ve bilindiği gibi, bu oyunun gördüğü en büyük oyunculardan biri. Yani, onun sağlıklı bir şekilde parkelere dönmesi ve böyle bir sakatlıktan geri dönebilmesi harika. Farklı bir belirti de göstermedi. Kevin'ın sakatlığından sonra Klay'e ulaştığını biliyorum. Eminim ki o sürecin ve yolculuğun neye benzediğini anlamasını sağlamak adına, kendisine bir kaynak olacaktır.



Ama şükürler olsun ki, Klay çevresinde doğru insanlara sahip ve o yolculuğa kendisi devam ederek, eskiden bildiğimiz oyuncu olmaya geri dönebilir. Hala oynayabileceği uzun yılları var. Şu an durum her ne kadar berbat olsa da, Klay'in gelecek yıl geri geldiğinde nasıl olacağını hayal edebilirsiniz."



