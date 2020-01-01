Curry: "Kazanmalıyız, hem de hemen!"

Sezonun ilk iki maçında da farklı mağlup olan Golden State Warriors'ın yıldız guardı Stephen Curry, grubun hep beraber yolunu bulmaya çalışırken, genç ekibinin bakış açısını korumasını istiyor.



Curry, takımının dün gece Milwaukee Bucks'a karşı 138-99 mağlup olmasının ardından, genç takım arkadaşlarına mesajının ne olacağı sorulduğunda şunları söyledi:



"Bu yılın farklı olduğu. Ve geçmişteki Warriors kadrolarını düşünerek herhangi bir baskı hissetmemeleri. Tabii ki kadrolarımız şampiyon olmuş kadrolardı ve bize karşı olan beklentiler de bu yönde. Ki istediğimiz de bu. Ama bu yıl farklı. Yeni adamlarımız var. Klay'in (Thompson) de bu son iki maçta bizle olmasını isterdik ama bizim sezonumuzu tanımlayan şey bu olmayacak.



Kazanmalıyız. Hem de hemen. Şimdi odaklanmamız gereken şey bu. Sakin kalmalı ve grup olarak yaptığımız hatalardan kendimizi sorumlu tutarak daha iyi olmaya çalışmamız gerek."



"DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETTİĞİMİZ OLUYOR"



Curry, takımın sıkıntı çektiği anlarda verdiği kararları da şu şekilde sorguladı:



"Bazen işler yolunda gitmediğinde ve şut kaçırdığımızda, zorlama ve düşünmeden hareket etme eğilimimiz olduğunu hissediyorum. Yani grubumuzun genel olarak IQ'su bu anlarda çok daha iyi olmalı. Ve bu da zamanla olacak. Yalnızca hangi anlarda böyle hareket edebileceğimizi anlamamız lazım. Çabamız ve rekabet gücümüz olduğu sürece, bu erkenden gelen sıkıntıları aşabiliriz.



Sezon öncesinde de bunu diyorduk. Her şeyi bir ekip olarak deneyimlemiştik. Bu kadar erkenden sıkıntı çekmeyi beklemiyorduk ama bunun uzun bir süreç ve yolculuk olacağını biliyorduk. Bu takım iki hafta sonra veya bir ay sonra daha iyi gözükebilir. O yüzden hala şansımız var."



