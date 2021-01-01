Curry: "Kaybetmek berbat, özellikle de bu şekilde..."

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Portland Trail Blazers'a karşı dün gece alınan 123-98'lik mağlubiyetten ötürü memnuniyetsizliğini dile getirdi.



Warriors, sezonun ilk beş maçında üçüncü kez yenilmiş oldu ve hepsi de playoff resmine girmek için savaşan takımlarına karşıydı.



Curry geçen geceki maçta takımının sahanın her iki tarafında da kötü olduğunu söyledi:



"Kaybetmek berbat, özellikle de bu şekilde olduğunda. Hücum olarak, bu gece yeterli ateş gücüne sahip değildik. Savunma tarafında, hiçbir şeyi sürdürmek için yeterli değildik. Kötü gecelerimizden biriydi.



Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ancak geçmiş yıllarda, Batı Konferansı'nın zirvesinde olduğunuzu bildiğinizde, odak noktanızı korumak için kısa vadede nispeten ulaşılabilir "mini hedeflere" sahip olursanız, bu kesinlikle yardımcı oluyor.



Bu takımla, durum tamamen farklı. Şimdiye kadar sadece Doğu Yakası takımlarına karşı oynamıştık, bu yüzden Batı Konferansı'nda aşağı yukarı nerede olduğumuzu tahmin etmek bizim için biraz zor.



Ancak bundan bir hafta veya bir ay sonra ulaşmaya çalıştığımız nokta konusunda kendimize çok güveniyoruz."



