Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kariyerinin geri kalanını Klay Thompson ve Draymond Green ile birlikte aynı takımda bitirme olasılığını "%100" olarak gördüğünü belirtti.



ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı röportajda Curry, Thompson ve Green ile birlikte Warriors oyuncusu olarak emekli olmak ve kariyerlerini zirvede tamamlamak gibi ortak bir hedefe sahip olduklarını söyledi:



"Yüzde yüz. Bunun bizim için her zaman bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum ve kariyerlerimizi yalnızca bir Warriors üyesi olarak bitirmeye ve üst düzeyde rekabet etmeyi sürdürmeye değil, aynı zamanda doğru şekilde sonlandırmaya da niyetliyiz.



Bu üç senede çok şey atlattığımızı düşünüyorum. Özellikle Draymond'ın bir süreliğine oynamaması, Klay'in yeni bir rol üstlenmesi ve bu yolculukta yanımızda yeni oyuncuların katılmış olmasını düşününce, bu hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Kimliğimizi mümkün olduğunca korumamız gerekiyor sadece ve bence doğru yönde ilerliyoruz."



Curry, Thompson ve Green üçlüsü, tüm kariyerlerini Golden State'te geçirmiş ve 2015 ile 2022 yılları arasında birlikte dört şampiyonluk kazanmışlardı.



Curry'nin mevcut kontratı, 37 yaşına gireceği 2025-26 sezonu sonuna dek devam edecek. Green'in sözleşmesi 2026-27 sezonuna dek sürerken, Thompson'ınki ise bu sezon sonunda sona erecek.





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