Curry: "Kariyerimin en iyi dönemindeyim!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kariyerinin "en iyi döneminde" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Curry: 'Kariyerimin en iyi dönemindeyim!'
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27 Temmuz 2023 16:47
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kariyerinin "en iyi döneminde" olduğunu söyledi.

Kimileri Curry'nin en iyi performans gösterdiği dönemin geride kaldığını düşünse de, 35 yaşındaki oyuncu PBS News Hour'dan Geoff Bennett ile yaptığı bir röportajda aksini düşündüğünü açıkladı:

"Halen başarabileceğim şeyleri baz alırsak, kariyerimin zirvesindeymişim gibi hissediyorum. Gelecekte umarım daha fazla şampiyonluk kazanır ve sınırlarımı elimden geldiğince zorlamaya uğraşabilirim."

Curry, 2022-23 sezonunda forma giydiği 56 maçta 29.4 sayı, 6.1 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinden %42.7 isabetle oynamıştı.

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