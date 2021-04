Curry: "Kariyerimi Warriors'ta tamamlamak, her zaman önceliğimdir"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, kariyerini Warriors ile bitirmek istediğini söyledi.



Bu sezon birçok iniş ve çıkışa rağmen, Curry yanında Klay Thompson olmadan gösterdiği performanslarla genç bir takımın lideri olarak insanlara kanıtlıyor.



Warriors'ın süperstarı, ESPN'deki 'The Jump' programını ziyaret ederek, mevcut formu ve kariyerini Warriors'la tamamlama hakkındaki düşüncelerini paylaştı:



"Bu benim için her zaman bir öncelik olmuştur. Dirk (Nowitzki) ve Kobe (Bryant) gibi adamların bunun ne anlama geldiği hakkında konuştuklarına baktığınızda, bunu asla hafife almadıklarını görüyorsunuz. Açıkçası, ne olacağını asla bilemezsiniz, ama bunun benim için her zaman çok değerli olacak bir şey olduğunu düşünmüşümdür.



Ayrıca her zaman rekabetçi olup o savaşın içinde, şampiyonluklar kazandığınız yerde kalmak istersiniz ve şahsen eğer ikisini de başarabilirsem, nihai hedefim de budur."



Yakın zamanda oldukça formda olan Curry, son dokuz maçta %54.5 şut isabetiyle 38.2 sayı ortalamasına sahip ve Warriors ekibi de 28-28'lik derecesiyle bir play-in noktası için yarışıyor.