Curry kardeşler, üçlük yarışmasında yer alacak!

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Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde düzenlenecek All-Star haftasonu etkinliğindeki üçlük yarışmasında, Portland Trail Blazers'da forma giyen kardeşi Seth Curry'ye katılmayı planladığını açıkladı.Üçlük yarışması, 16 Şubat'ta gerçekleşecek. Curry'ler Charlotte'da büyümüştü ve babaları Dell Curry, Charlotte Hornets için 10 sezon forma giymişti.Stephen Curry, düşüncelerini şu şekilde açıkladı:Stephen altıncı kez yarışmaya katılacak. Geçen yıl Los Angeles'ta yarışmaya katılmayan Curry, yarışmayı 2015 yılında kazanmıştı.NBA'de bu sezon toplam üçlük isabetlerinde 191 ile James Harden'ın arkasında (220) ikinci olan Steph, yedinci kez 200+ üçlük isabeti bulacağı bir sezonu tamamlamaya doğru gidiyor.